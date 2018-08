Avellino, dopo Partigiani in arrivo un altro terzino under Graziani vorrebbe una punta centrale, ma, sfumato Costantino, su Pozzebon è piombato il Bari

di Marco Festa

Alla ricerca di una prima punta, in costante dragaggio del mercato degli under: il Calcio Avellino continua a intessere contatti e a sondare il terreno per completare la propria rosa. Dopo il terzino destro Rocco Partigiani (’99), che ieri è stato aggregato al gruppo biancoverde al pari dell’esterno di centrocampo Alessio Tribuzzi (’98, ex Latina), potrebbe essere presto agli ordini del tecnico Archimede Graziani un alto calciatore con un passato nell’Imolese e di proprietà del Sant’Agnello: il terzino sinistro Raffaele De Gregorio. Sul fronte attaccante, sfumato Rocco Costantino, che il Südtirol vuole trattenere almeno fino a gennaio, per poi monetizzare cedendolo in Serie B, si allontana il ritorno di Demiro Pozzebon, su cui è piombato il Bari. Il direttore sportivo Carlo Musa lavora a fari spenti per potare all’ombra del Partenio il riferimento offensivo centrale richiesto dello stesso tecnico dei lupi ieri, nel corso dell’intervista successiva al test con il San Tommaso (6-1). Questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti nel ritiro di Sturno.