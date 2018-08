Avellino, costituito il CdA: Mauriello è il presidente Mercato, ecco un altro under: il cursore di fascia Parisi, classe 2000, dal Benevento

di Marco Festa

È ripresa questo pomeriggio, al “Castagneto" di Sturno, la preparazione della SSD Calcio Avellino, che, intanto, va strutturandosi non solo in campo. Il neo-nato club biancoverde ha, infatti, comunicato di aver costituito il Consiglio di Amministrazione e di averne nominato presidente l'avvocato Claudio Mauriello, affiancato dal consigliere Alessandro Iuppa, già dirigente del Gruppo Sidigas, e Gianandrea De Cesare in qualità di vice-presidente e Amministratore Delegato. In particolare, si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società irpina, “la nomina dell’avvocato Claudio Mauriello nel ruolo di presidente è volta a dotare il club di un chiaro punto di riferimento per le istituzioni, i tifosi e la città, nonché a rinsaldare una volta di più il legame tra la squadra, il Gruppo ed il territorio irpino.”

Tra le esperienze professionali, l’avvocato Mauriello può vantare, oltre a diverse collaborazioni con qualificati e primari studi legali nazionali, di essere stato professore straordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma, successivamente membro della Commissione di esperti per la redazione e presentazione del disegno di legge relativo all’applicazione dell’istituto giuridico del Trust nella tutela dei disabili per il “Dopo di noi”.

“L’incarico del neo-presidente” - si legge, poi, nelle ultime righe del comunicato - “sarà un’integrazione ed un miglioramento della struttura esistente, che continuerà ad operare secondo le deleghe operative già assegnate all’interno del Gruppo Sidigas nell’ottica della continuità aziendale.”

Nella giornata di ieri, si era vociferato dell'assegnazione della carica di direttore generale a Mauriello, che, formalmente, dunque, non rivestirà il ruolo, ma, con il supporto di Luigi Carbone, svolgerà comunque le mansioni decisionali, di raccordo ed organizzative proprie di un diggì. Insomma, il cerchio dirigenziale è da ritenersi, salvo colpi scena, chiuso.

Intanto, dopo il terzino destro Rocco Patrignani (classe '99), che ieri è stato aggregato al gruppo al pari dell’esterno di centrocampo Alessio Tribuzzi (’98, ex Latina), ecco altri due cursori di fascia: dal Sant’Agnello il diciannovenne terzino sinistro Raffaele De Gregorio e dal Benevento il classe 2000, di origini irpine, Fabiano Parisi.