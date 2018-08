Addio a Mario Facco, il cordoglio della SSD Calcio Avellino Calcio italiano in lutto: si è spento l'ex calciatore e capitano dei biancoverdi

di Marco Festa

Il calcio italiano è in lutto per la morte Mario Facco, calciatore ed anche capitano dell'Avellino, in Serie B, dal 74' al 78', ed allenatore delle giovanili biancoverdi nella stagione 1980/1981. In Campania, Facco ha anche allenato la Salernitana, nell'annata agonistica '83 - '84 e il Benevento in quella 1985/1986. Il suo ricordo resta vivido anche per la lunga e onorata carriera da commentatore televisivo.

Le note di cordoglio dell'Avellino - Attraverso il proprio sito ufficiale, il cordoglio biancoverde: "Il Calcio Avellino SSD, il Consiglio di Amministrazione e tutto lo staff tecnico e dirigenziale intendono esprimere profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore, allenatore ed opinionista Mario Facco, indimenticato giocatore dell’Avellino, di cui è stato anche capitano, protagonista di tre memorabili stagioni in Serie B con i colori biancoverdi. La società, in tutte le sue componenti, si unisce al dolore della famiglia."