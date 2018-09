Punta, l'Avellino valuta Sforzini e almeno altri tre profili Martedì la ripresa degli allenamenti al "Partenio-Lombardi". Il diesse Musa a caccia di un bomber

di Marco Festa

Per l'Avellino è il momento di ricaricare le batterie e smaltire le scorie lasciate in eredità dalla full immersion nel ritiro di Sturno, iniziata lo scorso 21 agosto, ovvero dodici giorni dopo la scelta del sindaco Ciampi di affidare il nuovo corso del calcio biancoverde alla Sidigas di De Cesare, e terminata ieri pomeriggio, al termine di un test in famiglia al “Castagneto”, che ha preceduto il “rompete le righe” da parte del tecnico Archimede Graziani.

La ripresa, salvo ulteriori ma improbabili impedimenti di natura burocratica, è fissata per martedì, al “Partenio-Lombardi”, quando scatterà la marcia di avvicinamento all'esordio in gara ufficiale: domenica, alle 15, tra le mura amiche, c'è la sfida valida per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D contro il Nola di mister Liquidato, che stasera interverrà telefonicamente nel corso di una puntata speciale di 0825, in onda dalle 21 sul canale 696 TV Otto Channel.

Riposo per i calciatori, non per Carlo Musa, alla ricerca di una prima punta per puntellare l'organico: il direttore sportivo dei lupi ha a lungo dialogato con l'ex Ferdinando Sforzini ('84), reduce, però, da una lunga inattività e con un ridotto numero di partite giocate (24) e gol (4) a referto nelle ultime tre stagioni; l'ultima trascorsa a lontano dai rettangoli di gioco a causa di una frattura composta alla tibia sinistra, rimediata nell'ottobre del 2016.

Nei prossimi giorni è in programma un incontro per capire se procedere o meno al tesseramento, che allo stato attuale è possibile ma non scontato. Quello di Sforzini non è infatti l'unico nome sul taccuino per il reparto avanzato. Annotati, tra gli altri, anche i profili di Maikol Negro ('88), appena svincolato dal Pisa, ma simile ad Alessando De Vena per caratteristiche tecniche; dell'ex Cavese Domenico Girardi ('85), anch'esso reduce da guai fisici, ed Angelo Scalzone ('89): dal gennaio 2017, 22 reti in 40 presenze tra Aversa Normanna ed Ebolitana.