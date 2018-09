0825, rivedi la puntata speciale del 2 settembre Nel corso della serata sono intervenuti il tecnico del Savoia, Squillante, e del Nola, Liquidato

Ieri sera, sul canale 696, è andato in onda un appuntamento straordinario dedicato al nuovo corso del Calcio Avellino. Ospiti di 0825, in studio con Angelo Giuliani e Marco Festa, il portiere del Città di Gragnano, Luigi Sorrentino e il giornalista Remo d'Acierno. In collegamento telefonico gli allenatori del Savoia, Luigi Squillante, e del Nola, Stefano Liquidato.

Di seguito, il link per rivedere la puntata integrale. 0825 torna domenica, alle 21, per la prima puntata della stagione 2018/2019 con le immagini di Avellino - Nola, valida per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, le interviste ai protagonisti al termine del match e tanti approndimenti sul calcio bianoverde.

Clicca qui per rivedere la puntata di 0825 del 2 settembre 2018 (video tratto da Otto Channel.tv)