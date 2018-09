Calcio Avellino, mercoledì i calendari di Serie D Confermata l'indiscrezione del canale 696 TV OttoChannel e di ottopagine.it: "non oltre il 6/9"

Sabato scorso, vi avevamo presentato, sul canale 696 TV OttoChannel e su ottopagine.it, lo scenario relativo alla compilazione dei calendari di Serie D. "Si terranno non oltre il 6 settembre": questa l'indiscrezione, confermata dalla notizia apparsa, tramite post, sulla pagina ufficiale Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.

Mercoledì, 5 settembre, alle 14, saranno svelati i calendari della Serie D 2018/2019. Il Calcio Avellino scoprirà il cammino nella stagione 2018/2019.

"Se così fosse non verrebbe, dunque, atteso l’esito dei ricorsi, che saranno discussi il prossimo 7 settembre presso il Collegio di Garanzia del Coni, dei club che ambiscono ad essere ripescati. La LND avrebbe, infatti, già pronto un piano alternativo per far fronte a eventuali stravolgimenti dei format delle categorie superiori, che potrebbero coinvolgere società attualmente nel proprio organico. Le caselle potenzialmente lasciate vuote sarebbero già state assegnate, in modo da procedere alla rimodulazione delle giornate di campionato a seconda del verdetto della Cassazione sportiva". Questa l'anticipazione di 696 TV e ottopagine.it, confermata dall'ufficialità della LND.

Redazione Sport