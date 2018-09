"Partenio-Lombardi", comunicato ufficiale dell'U.S. Avellino La nota in seguito allo spostamento del primo allenamento cittadino della SSD al Country Sport

di Marco Festa

In giornata arriverà il "via libera" formale del Comune di Avellino all'utilizzo del "Partenio-Lombardi" da parte della SSD Calcio Avellino, che, intanto, per evitare le porte chiuse e ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi, si allenerà (ore 16) al "Country Sport". L'Uesse Avellino ha nel contempo, a tal proposito, diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria mancanza di responsabilità per lo spostamento della prima sessione di lavoro del Calcio Avellino.

Il comunicato Uesse - «L’U.S. Avellino 1912 s.r.l. intende precisare che nella giornata di ieri, al termine di una riunione tenutasi presso lo stadio "Partenio-Lombardi" tra tecnici e rappresentanti delle due società calcistiche, è stata data disponibilità massima ed immediata da parte dell’U.S. Avellino 1912 s.r.l. all’utilizzo, a favore del Calcio Avellino SSD, di tutti i locali, pronti a essere occupati e, in particolare, di tutte le attrezzature presenti - compreso quanto di esclusiva proprietà di questa società, su tutti: il manto erboso in sintetico, le panchine - già disponibili, per il periodo indicato nell’accordo economico tra le parti, e in maniera assolutamente gratuita. Si evidenzia, inoltre, che le utenze sono correttamente allacciate e le forniture sono erogate regolarmente, pertanto non esistono motivi che possano ostacolare o addirittura impedire l’accordo tra le parti e soprattutto la regolare attività della squadra del Calcio Avellino SSD.»