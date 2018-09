SSD Avellino: ok per il Partenio, ma è corsa contro il tempo Lo stadio rischia di essere off-limits per i tifosi. Giovedì nuovo incontro per il logo Uesse

di Marco Festa

Non c'è pace per i tifosi dell'Avellino, che questo pomeriggio, in numero sparuto, hanno assistito al primo allenamento in città della SSD Calcio Avellino dagli spalti del “Country Sport". Mentre i lupi sudavano sull'erba sintetica, in località Picarelli, è andato infatti in archivio un pomeriggio cruciale, ma non ancora risolutivo per quanto riguarda il "Partenio-Lombardi": la giunta comunale ha infatti dato il proprio, atteso, “via libera” formale al neo-nato club, per l'utilizzo dello stadio, ma mancano ancora autorizzazioni da parte della Questura, in osservanza del decreto Pisanu, legate alla capienza: è per questo che si vuole ridurla, in modo da ridurre gli adempimenti, da certificare in sede di Gos, entro tre giorni dalla gara ufficiale; da espletare necessariamente per garantire ai sostenitori il regolare ingresso sugli spalti.

La possibile soluzione al problema resta tuttavia più facile a dirsi che a realizzarsi perché diminuire il numero di spettatori richiederebbe il parere positivo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e una nuova licenza d’uso: sia per permettere ai supporter di assistere agli allenamenti – e non per caso domani si continuerà a lavorare al “Country Sport”, con l'unica variante rispetto al programma odierno della doppia seduta – sia per la loro presenza per il match di Coppa Italia contro il Nola, in programma domenica alle 15. È, dunque, corsa contro il tempo per scongiurare il rischio delle porte chiuse e, soprattutto, dell'inversione di campo, che sarebbe complessa da attuare e andrebbe a far diminuire ulteriormente le ore per sbrogliare la matassa. Verosimile anche un ulteriore rinvio della partita. Insomma, si stenta a tornare alla normalità, per effetto della partenza ritardata per cause di forza maggiore.

Prosegue, nel contempo, il dialogo per il logo Uesse: giovedì, il presidente dell'associazione “...Per la Storia”, Mario Dell'Anno - che oggi ha avuto un contatto il presidente del CdA della SSD Calcio Avellino, Claudio Mauriello - incontrerà nuovamente Gianandrea De Cesare.