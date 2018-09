Calcio Avellino: sul canale 696 la nuova stagione di 0825 Start alle 21. Telefonate in diretta: 082523743; sms e messaggi whatsapp al 3428725223

Questa sera, alle 21, su Otto Channel (canale 696 del digitale terrestre) inizia la quarta stagione di "0825", quella formato 2018/2019; decidata al Calcio Avellino. Ospiti della prima puntata l'allenatore dell'Agropoli, Gianluca Esposito e il giornalista Carlo Landolfo. In collegamento telefonico Valerio Caprino, della redazione di "Sportinoro", per andare allo scoperta del Ladispoli. Conduce Angelo Giuliani. In studio Marco Festa.

Come sempre sarà ampio lo spazio garantito ai tifosi da casa: linee aperte e tante opzioni attraverso cui condividere le vostre riflessioni e rivolgere le vostre domande.

Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 082523743. Potete inoltre interagire con lo studio anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.

Diretta streaming al link: www.ottochannel.tv/direttalive/