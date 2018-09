UFFICIALE | Sforzini è un calciatore della SSD Avellino Primo allenamento al Partenio-Lombardi: ecco la punta che torna in Irpinia

La Società Sportiva Dilettantistica Calcio Avellino ha annunciato l'accordo con Ferdinando Sforzini. Sulla pagina Facebook, il club di patron Gianandrea De Cesare ha ufficializzato la firma dell'attaccante laziale che torna in Italia dopo un decennio. "E' ufficiale. Ferdinando Sforzini si è unito alla Calcio Avellino SSD ed ora è in campo al Partenio con i compagni".

Visite mediche e poi l'annuncio per Sforzini che ha raggiunto, nel pomeriggio, i compagni di squadra per la prima seduta dei biancoverdi allo stadio Partenio-Lombardi che si è presentato a porte aperte. I tifosi hanno potuto seguire l'allenamento dei ragazzi di Archimede Graziani, lanciati verso la prima sfida ufficiale. Domenica, per il Calcio Avellino, trasferta a Ladispoli.

Redazione Sport