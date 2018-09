Calcio Avellino, amichevole con l'Equipe Campania Domenica la prima sfida ufficiale a Ladispoli. Test per valutare nuovi dettagli verso l'esordio

di Carmine Quaglia

Proseguono gli allenamenti della SSD Calcio Avellino allo stadio Partenio-Lombardi. La società di patron Gianandrea De Cesare partirà dalla Serie D: un dato confermato dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha dichiarato inammissibile i ricorsi di diverse società che puntavano alla ridiscussione dei format dei vari campionati (in particolare quello di Serie B) e ai potenziali ripescaggi. L'effetto di richiamo categoria per categoria è sfumato, ma lo sguardo del Calcio Avellino era, di fatto, già alla Serie D. L'ufficialità di gran parte della rosa, avvenuta nella scorsa settimana tramite comunicato, era un chiaro segnale della programmazione per il primo livello dilettantistico del neonato club.

Si lavora verso il primo match di campionato, la trasferta di Ladispoli. Mister Archimede Graziani non ha potuto contare sull'apporto di Alessandro Totaro (problema ad una caviglia rimediato nelle sedute al Country Sport) e Patrick Moreschini (affaticamento muscolare). Domani, alle 15, il Calcio Avellino affronterà in amichevole l'Equipe Campania. Ingresso per il pubblico in Tribuna Terminio. Prime ore da biancoverde per Nando Sforzini, tra i leader del gruppo figura, senza dubbio, Nicola Ciotola. "Appena mi ha chiamato il direttore e il mister (Musa e Graziani, ndr), ho accettato subito. - ha affermato l'attaccante del Calcio Avellino - Siamo un bel gruppo e speriamo di fare un bel campionato. E' tutto nuovo: squadre, stadi. La realtà è questa. Ci dobbiamo calare in questa nuova avventura e vogliamo fare bene. Siamo già un bel gruppo. Vogliamo riportare l'Avellino dove merita. Il mister è una grandissima persona, è molto diretto e, sicuramente, ci darà molto. Seguiremo quello che ci indicherà".