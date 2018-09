Calcio Avellino, gol a grappoli. L'ex Cecere promuove la SSD Al "Partenio-Lombardi" 6-3 all'Equipe Campania. L'ex portiere, ora procuratore: "Buon gruppo"

di Marco Festa

La marcia di avvicinamento della SSD Calcio Avellino in vista dell'esordio assoluto e stagionale in Serie D – domenica alle 15, allo stadio “Sale”, contro il Ladispoli, la prima giornata del girone D - è proseguita con un amichevole ricca di gol, giocata nel pomeriggio al “Partenio-Lombardi”. I biancoverdi di Graziani si sono imposti con il finale di 6-3 sull'Equipe Campania. Nel primo tempo reti di Mentana e Parisi per i padroni di casa, ripresi per due volte da Improta, prima, e Letizia poi (quest'ultimo in rete su calcio di rigore concesso per tocco di braccio di Mikhaylovskiy, ndr): 2-2 il risultato all'intervallo. Nella ripresa ospiti avanti proprio con Letizia, ma riacciuffati da Mentana, doppietta personale, prima del definitivo sorpasso irpino per effetto dei sigilli di Tompte – tap in su tiro respinto di Sforzini - De Vena e Ciotola. Sugli spalti erano presenti anche due ex di lusso: Salvatore Di Somma e Domenico Cecere. Quest'ultimo è ora un procuratore, che cura, tra gli altri, gli interessi dell'attaccante dei lupi Micheal Ventre. Al termine del test tutto l'ottimismo circa il nuovo gruppo dell'ex portiere dell'U.S. Avellino (clicca qui per vedere il servizio, andato in onda nel TG Sport delle ore 20:15 di 696 TV Otto Channel, con le dichiarazioni di Domenico Cecere).

Il tabellino.

Marcatori: pt 12' Mentana, 36' Improta, 39' Parisi, 42' Letizia (rig.); st 2' Letizia, 5' Mentana, 12' Tompte, 20' De Vena, 41' Ciotola.

Avellino primo tempo (4-4-2): Lagomarsini; Nocerino ('99), Morero, Mikhaylovskiy, Mithra; Tompte ('99), Acampora, Matute, Parisi ('00); Sforzini, Mentana ('99). All.: Graziani.

Avellino secondo tempo (4-4-2): Lagomarsini (26' st Bruno 00); Nocerino (99', 17' st Patrignani 99), Urbanski ('01), Dondoni, Scarf ('99); Tompte '(99, 17' st Tribuzzi '98), Acampora (17' st Gerbaudo), Buono ('99), Ventre; Mentana ('99, 17' st De Vena), Sforzini (23' st Ciotola).