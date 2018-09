Calcio Avellino, fumata nera per Marten Wilmots I dettagli di mercato per il club biancoverde dopo il successo di Ladispoli (1-4) all'esordio

C'era l'intesa totale tra le parti, ma ecco l'improvvisa fumata nera per Marten Wilmots. Il Calcio Avellino ha deciso, in extremis, di non procedere all'ingaggio del centrocampista belga, classe '99, figlio di Marc Wilmots, fratello di Reno, biancoverde nell'ultima stagione dell'era Taccone. La società di patron Gianandrea De Cesare, che ha esordito con la vittoria per 4-1 a Ladispoli nel girone G di Serie D, ha preferito non alterare gli equilibri creati in poco meno di un mese di lavoro, anche dopo la prima prestazione ufficiale culminata con il successo allo stadio "Sale". Per il momento, stop al mercato: non sono previsti nuovi innesti nella rosa irpina, al di là della trattativa con Wilmots jr che fa rientro in Belgio.

Redazione Sport