Partenio-Lombardi, via libera per i tifosi: capienza ridotta Definiti i settori aperti e che resteranno chiusi. Domani sera porte aperte contro il Nola

di Marco Festa

“Fumata bianca”. È arrivato il via libera della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: Avellino – Nola, in programma domani alle 20:30, valida per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, si giocherà a porte aperte con capienza del "Partenio-Lombardi" fissata in 6800 spettatori. I tifosi potranno accedere in Curva Sud, Tribuna Terminio e Montevergine Centrale. Spazio anche ai suppoter ospiti, che avranno modo di recarsi nel settore a loro destinato. La decisione è arrivata nella tarda mattinata dopo una riunione in Prefettura, seguita da sopralluogo sul campo, dei vari rappresentanti delle componenti della Commissione. La riduzione della capienza dell'impianto sportivo del capoluogo irpino sotto quota 7500 era un presupposto indispensabile per evitare l'obbligatorietà degli adempimenti, altresì da espletare, in osservanza del decreto Pisanu. Tra questi la creazione di un circuito di videosorveglianza, l'emissione di biglietti nominativi e l'utilizzo dei tornelli. Recuperate 200 unità rispetto a quelle inizialmente prospettate grazie all'ok per l'accesso in Tribuna Montevergine Centrale mentre la Laterale resta chiusa in attesa dell'installazione dei sediolini dopo la spicconatura dei vecchi, effettuata dall'Uesse di Walter Taccone in recepimento alla direttiva della Lega di B. Il club di De Cesare non potrà comunque procedere a piazzare i nuovi posti a sedere prima di essere diventata concessionaria dello stadio. La prevendita partirà a stretto giro di posta, non appena ci saranno i crismi dell'ufficialità. Intanto, il Calcio Avellino può festeggiare: è conto alla rovescia per l'esordio davanti ai proprio tifosi. Nella tana del lupo.