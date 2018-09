Avellino - Nola, dalle 22:30 diretta post partita su 696 TV Live le interviste ai protagonisti del match e non solo. Streaming: www.ottochannel.tv

Otto Channel vi porta sui campi di gioco dove è impegnato il Calcio Avellino anche in occasione della Coppa Italia di Serie D. Questa sera, alle 22:30, il post gara di Avellino - Nola in diretta sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/. Nel corso di "Offside" le interviste a caldo dei protagonisti del match, le immagini e i commenti raccolti in occasione della consegna ufficiale del logo dell'Uesse alla SSD di De Cesare e tanti contributi. In studio Angelo Giuliani e in collegamento dal "Partenio-Lombardi", Marco Festa.

Foto: www.avellinossd.it