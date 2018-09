Avellino - Nola 0-1: il commento di Graziani e Matute L'analisi post partita del tecnico e del centrocampista dei biancoverdi

Al termine della partita tra Avellino e Nola, mister Archimede Graziani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Perdere non piace a nessuno, ma la partita è stata utile per provare alcune cose sul campo e forzare delle situazioni di gioco che si riveleranno importanti nel futuro. Abbiamo 26 giorni di allenamento nelle gambe rispetto ai 40 che hanno in media i nostri avversari, ma da oggi in poi questo discorso lo dobbiamo mettere in un cassetto e non aprirlo più, perché non dobbiamo cercare alibi".

Sul pubblico, il mister è stato chiaro: "Sono venuto qui con due obiettivi. Il primo è far passare il messaggio che abbiamo bisogno dei nostri tifosi, il secondo è che indipendentemente dal risultato ci impegneremo per 90 minuti".

Dello stesso avviso Kelvin Matute: "Stiamo dando sempre il massimo, tutti stanno lavorando bene. Sappiamo che chi affronta l'Avellino avverte la sfida quasi come una Champions, noi dobbiamo mantenere un atteggiamento umile perchè non è il nome a vincere le partite ma i giocatori ed il gruppo".

Fonte: avellinossd.it