Avellino, De Cesare: "Il logo? Un onore riceverlo" L'amministratore delegato della Sidigas ha ricevuto formalmente lo storico simbolo biancoverde

Si è tenuto ieri sera, alle 19:30, presso lo store ufficiale di via Cannaviello, l'incontro che ha sugellato la consegna dello storico logo dell'U.S. Avellino, di proprietà dell'associazione "...Per la storia..." alla Calcio Avellino SSD. Presenti il presidente della predetta associazione, Mario Dell'Anno, il notaio Massimo Giordano, Antonello Rotondi e gli altri membri. In rappresentanza della Calcio Avellino SSD, l'amministratore delegato Gianandrea De Cesare ed il presidente Claudio Mauriello.

L'amministratore delegato ha colto l'occasione per elogiare Raffaele Biancolino, ex calciatore biancoverde, che nella giornata di ieri si è reso autore di un gesto encomiabile nei confronti di una donna vittima di un brutale episodio di violenza.

"So quanto sia importante il logo per la tifoseria. Quanto dolore, quanta passione e quanta sofferenza ci sia dietro. È un onore ed onere riceverlo, nella speranza che la stagione si riveli positiva e soddisfacente". ha commentato Gianandrea De Cesare a margine della conferenza stampa tenuta in prossimità del calcio d'inizio di Avellino - Nola.