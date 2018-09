Avellino, dalle polemiche alle promozioni per gli abbonati Lupi al lavoro in vista del match interno con l'Albalonga, ma la partita non è l'unico tema caldo

di Marco Festa

Seduta di allenamento mattutina. La SSD Calcio Avellino ha proseguito così la preparazione in vista della sfida in programma domenica, alle 15, al “Partenio-Lombardi”, contro l'Albalonga. Sudore sul campo, polemiche sul web per i prezzi dei biglietti per assistere al match valido per la seconda giornata del girone G di Serie D, che coinciderà con l'esordio casalingo stagionale in campionato dei lupi di mister Graziani: 8 euro per accedere alla Curva Sud e al Settore Ospiti, 12 per garantirsi l'ingresso in Terminio; 25 in Montevergine Centrale. Dal costo erano inoltre esclusi i diritti di prevendita, che oscillano da 1 euro e 80 centesimi e 2 euro e 30 centesimi, in base al settore scelto. Fino alle 16 di oggi, quando sono stati aperti i botteghini del Del Mauro (per motivi logistici), è stato, infatti, possibile acquistare i titoli d'ingresso esclusivamente in modalità online sul circuito Vivaticket, e, ovviamente, presso i suoi punti vendita. A scatenare il malcontento, pur bilanciato da chi ritiene invece accettabile le tariffe, il raffronto con quelle applicato nella scorsa stagione, in Serie B: 12 euro per un ticket di Curva Sud, 17 per la Terminio. L'attenzione è rivolta, nel contempo, anche alla campagna abbonamenti, che, risolta la grana “Partenio-Lombardi”, dovrebbe essere varata nella prossima settimana: su Facebook si è scatenata addirittura una "corsa alla proposta" da parte dei tifosi, uniti nella speranza che per i fedelissimi si provveda all'adozione di una politica orientata all'applicazione di prezzi ultrapopolari. Un auspicio che non rimarrà tale: già studiate promozioni per gli under 18, gli over 70 e le famiglie.