Avellino - Albalonga: ecco il probabile undici dei lupi Gerbaudo inamovibile, Patrignani al debutto, scalpita Tompte: per Graziani è l'ora delle scelte

di Marco Festa

È l'ennesima vigilia storica per il Calcio Avellino, che domani, al “Partenio-Lombardi” (ore 15) sfiderà i laziali dell'Albalonga. Il match, valido per la seconda giornata del girone G di Serie D, coinciderà con l'esordio casalingo stagionale in campionato per i lupi. Mister Graziani - alle 17:30 la conferenza stampa pre-partita - confermerà il rodato 4-4-2, ma con alcune novità di formazione rispetto all'undici iniziale opposto domenica scorsa al Ladispoli e radicalmente diverso, nei suoi interpreti, nel parallelo con quello disegnato mercoledì in Coppa Italia contro il Nola. Nella linea a quattro difensiva è pronto al debutto Patrignani, al rientro da un turno di squalifica: agirà sulla fascia destra e completerà, con Morero, Mikhailovsky e Parisi, il pacchetto arretrato a protezione di Lagomarsini. A centrocampo spazio a Tribuzzi, Matute, Gerbaudo e Tompte, anche se non è da escludere che quest'ultimo subentri a gara in corso permettendo a Buono di essere confermato tra i titolari. In tal caso, il già citato Gerbaudo verrebbe dirottato sul versante mancino del settore nevralgico: proprio come accaduto al “Sale”. In attacco Ciotola e De Vena, salvo impiego di Sforzini, non ancora al top della forma. Qualora l’ariete dovesse essere ugualmente impiegato, Ciotola potrebbe posizionarsi sulla fascia sinistra della mediana, ma sarebbe allora necessario rinunciare, in ottica under, a uno tra Matute e Gerbaudo: eventualità quantomeno improbabile.