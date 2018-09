Avellino - Albalonga 2-1: il commento di Graziani e De Vena Il tecnico dei lupi e l'attaccante dei biancoverdi dopo il successo in rimonta sui laziali

Un avvio di ripresa super: tanto è bastato all'Avellino per rimontare e battere l'Albalonga: "Negli spogliatoi ho detto ai ragazzi che invece di fare la partita la stavamo subendo - ha dichiarato mister Archimede Graziani - e non è nelle nostre corde interpretarla così. Indipendentemente da ogni ragionamento tattico, a far scattare la molla dopo i primi 45' è stata la voglia di ottenere un risultato positivo nel nostro stadio".

Sotto il profilo tecnico, Graziani continuerà a lavorare sulle indicazioni emerse dalla seconda giornata di campionato a cominciare già da domani, in vista della gara con l'Anzio di mercoledì: "In questo momento dobbiamo cercare di compattarci ancora di più quando non abbiamo la palla, lavorare sulla fase di riconquista e di non possesso perchè poi in velocità ed in costruzione abbiamo alternative importanti in grado di farci trovare la via del gol."

A proposito di gol, Alessandro De Vena ha timbrato nuovamente il cartellino dopo la marcatura messa a segno a Ladispoli: "Grandissima gioia, con le nostre prestazioni vogliamo riportare entusiasmo in una piazza storica e spero di poter dare il mio contributo. Per quel che riguarda le mie caratteristiche, sono un giocatore che si adatta sia a giocare come prima che come seconda punta e mi metto a disposizione della squadra e dei compagni. Siamo una formazione che ama molto cercare l'uno due per andare in porta, speriamo di poter fare altri goal così".