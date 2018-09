Canale 696, rivedi la puntata del 23 settembre di 0825 Ospiti Mario Dell'Anno, Antonio Loschiavo e Cristoforo Barbato. In collegamento Claudio Mauriello

Ieri sera, sul canale 696, è andata in onda la terza puntata della stagione 2018/2019 di "0825", il format di Otto Channel interamente dedicato al Calcio Avellino. In studio, con Angelo Giuliani e Marco Festa, il presidente dell'associazione "...Per la storia..." Mario Dell'Anno, il dirigente sportivo Antonio Loschiavo e l'allenatore Cristoforo Barbato. In collegamento telefonico il presidente del Calcio Avellino, Claudio Mauriello.

Di seguito, il link per rivedere la puntata integrale. 0825 torna domenica 30 settembre, alle 21, con la quarta puntata della stagione 2018/2019: all'interno le immagini di Anzio - Avellino e Avellino - Città di Anagni, valide per la seconda e terza giornata del girone G di Serie D, le interviste ai protagonisti al termine del match e tanti approfondimenti sul calcio biancoverde.

Clicca qui per rivedere la puntata di 0825 del 23 settembre 2018 (video tratto da Otto Channel.tv)