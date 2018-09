Avellino, ricovero per Graziani: salterà la trasferta di Anzio Lupi senza il tecnico di Carrara in panchina nel terzo appuntamento di campionato

Archimede Graziani non sarà in panchina per il terzo match di campionato del Calcio Avellino. Ad annuciarlo la società irpina tramite nota ufficiale. Il Calcio Avellino "comunica che mister Archimede Graziani, a seguito di un controllo all’occhio, è stato ricoverato presso il reparto di Oculistica dell’A.O.S.G. Moscati di Avellino, dove rimarrà in osservazione per le prossime 48 ore. Pertanto, mister Graziani non prenderà parte alla trasferta di Anzio. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del mister verranno fornite dalla società".

