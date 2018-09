Mauriello: "Tifosi decisivi". Dell'Anno: "Curva fantastica" Il commento del presidente del Calcio Avellino e dell'Associazione Per La Storia a "0825"

di Carmine Quaglia

Nel corso di "0825", condotto da Angelo Giuliani, in onda ogni domenica alle 21 sul canale 696 TV OttoChannel, è intervenuto telefonicamente il presidente del Calcio Avellino, Claudio Mauriello: "La vittoria contro l'Albalonga ci regala una grande soddisfazione. - ha spiegato Mauriello - Abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata, che ha iniziato in modo diverso l'estate e che si appresta ad un campionato da vertice, a mio avviso. La risposta che hanno dato i ragazzi, in particolare nel secondo tempo, è stata importante, autorevole, da professionisti. La curva è stato un elemento determinante. La presenza di tutte queste persone allo stadio e il fatto che la curva dal primo minuto fino all'ultimo di recupero ha sostenuto i ragazzi in modo incessante, è stato qualcosa di emozionante. La curva ha fatto la differenza".

"La curva è stata fantastica dal primo all'ultimo minuto. - ha invece affermato Mario Dell'Anno. Il presidente dell'Associazione "Per La Storia" è stato ospite in studio: "Stiamo avanzando per portare più persone allo stadio e vicino a questa nuova realtà. Ci sono molti giovani. Nel secondo tempo, si è vista una squadra diversa anche se dopo i nostri due gol abbiamo un po' subito".