Calcio Avellino - Anagni: i convocati in casa biancoverde Ventitré calciatori a disposizione del tecnico Graziani, che ha preannunciato l'undici titolare

di Marco Festa

Al termine della seduta di rifinitura sostenuta in mattinata al "Partenio-Lombardi" e della successiva conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga con l'Anagni (Serie D, girone G, quarta giornata), il tecnico del Calcio Avellino, Archimede Graziani, ha comunicato l'elenco dei convocati. Ventitré i calciatori a disposizione per l'appuntamento di campionato in programma con calcio d'inizio alle ore 15.

L'elenco dei 23 convocati (tra parentesi l'anno di nascita degli under).

Portieri: Bruno (2000), Lagomarsini, Longobardi (1999).

Difensori: Dondoni, Mikhaylovskiy, Morero, Nocerino (1999), Parisi (2000), Patrignani (1999), Scarf (1999).

Centrocampisti: Acampora, Buono (1999), Carbonelli (2000), Gerbaudo, Matute, Tompte (1999), Totaro (2000), Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Sforzini, Ventre.

Calcio Avellino - Città di Anagni, la probabile formazione dei biancoverdi.

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Patrignani, Morero, Mikhaylovskiy, Scarf; Tribuzzi, Matute, Gerbaudo, Parisi; De Vena, Sforzini. A disp.: Bruno, Longobardi, Dondoni, Nocerino, Acampora, Carbonelli, Tompte, Totaro, Ciotola, Mentana, Ventre. All.: Graziani.