DIRETTA / Avellino-Città di Anagni: lupi sotto all'intervallo Live dal "Partenio-Lombardi" la gara valida per la quarta giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa - Dal "Partenio-Lombardi"

In diretta dallo stadio "Partenio-Lombardi" Calcio Avellino - Città di Anagni, match valido per la quarta giornata del girone G di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Avellino - Città di Anagni 0-1 (Fine primo tempo)

Marcatore: pt 22' Di Giovanni.

Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Patrignani, Morero, Mikhaylovskiy, Scarf (30' pt Tompte); Tribuzzi, Matute, Gerbaudo, Parisi; Sforzini, De Vena (5' pt Ciotola). A disp.: Bruno, Acampora, Mentana, Ventre, Carbonelli, Nocerino, Dondoni. All.: Graziani.

Città di Anagni (3-5-2): Stancampiano; Pralini, La Rosa, Contucci; Galvanio, Lustrissimi, Colarieti Tataranno, D’Orsi; Laterra, Di Giovanni.A disp.: Di Pierro, Ancinelli, Silvestri, Giorgi, Pappalardo, Pompili, Capuano, Flamini, Garufi. All.: Liberati.

Arbitro: Turrini di Firenze. Assistenti: Di Maio di Molfetta e Sabatino di Foggia.

Note: Angoli 1-1. Recupero: pt 3'.

Primo tempo:

48' - Fine primo tempo. Si va al riposo con i lupi in svantaggio e protagonisti di un primo tempo deludente, seppur penalizzati dall'infortunio occorso a De Vena al 5'. Gol di Di Giovanni al 22'.

45' - Tre minuti di recupero.

43' - Anagni vicino al raddoppio con un contropiede a tutta velocità, Lustrissimi sciupa dopo essere stato servito a rimorchio favorendo la presa di Lagomarsini.

41' - Cross di Morero dalla trequarti, Tribuzzi prova la girata di prima intenzione col destro, contrata e facile preda di Stancampiano.

38' - Rasoiata di Patrignani di poco a lato.

37' - Tribuzzi con caparbietà, vince un contrasto e mette dentro con l'esterno sinistro, ma Sforzini non attacca il primo palo: para Stancampiano.

35' - Continui ribaltamenti di fronte, tiro contrato dell'Anagni, poi Ciotola sciupa tutto non premiando sulla corsa Tompte fino a essere fermato al limite dell'area di rigore.

30' - Tataranno: ancora Anagni pericoloso, tiro alto. Cambia l'Avellino alla ricerca del pari: fuori Scarf, dentro Tompte, ormai classico cambio di Graziani. Parisi agisce ora da terzino sinistro. Tribuzzi dirottato sulla corsia mancina di centrocampo.

29' - Matute spara alto sulla traversa.

27' - L'Avellino non riesce a rendersi pericoloso e colleziona errori in fase di scarico. Pesa, al momento, in attacco, il forfait anticipato di De Vena.

22' - Anagni in vantaggio. Balbetta la difesa dell'Avellino, punita da un gran destro a giro dal limite dell'area di rigore di Di Giovanni, che non lascia scampo a Lagomarsini.

20' - Lagomarsini titubante, si riparte con una rimessa dal fondo.

19' - Scarf pasticca rischiando di causare un fallo da rigore, poi perde palla e rimedia con irruenza. Punizione dal vertice destro dell'area di rigore per l'Anagni.

15' - Gara bloccata dopo il primo quarto d'ora. Il Città di Anagni tiene bene il campo.

14' - Laterra: alto sulla traversa.

12' - Colpo di testa di Mikhaylovskiy su crosso dalla destra di Gerbaudo: alto sulla traversa.

11' - Patrignani perde palla, tiro di Di Giovanni, blocca a terra Lagomarsini.

10' - Macchioni dirige le operazioni dalla panchina, Graziani è seduto, riparato in panchina.

9' - Colpo di testa di Sforzini, blocca Stancampiano.

8' - Calcio d'angolo per l'Avellino.

5' - Problemi per De Vena: dentro Ciotola.

3' - Patrignani fa correre Tribuzzi, che mette in mezzo: blocca in due tempi Stancampiano.

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo. L'Avellino attaccherà verso la porta sotto la Curva Sud nel primo tempo.

0' - Tutto pronto al "Partenio-Lombardi" per il calcio d'inizio di Avellino - Città di Anagni. L'undici biancoverde è quello preannunciato alla vigilia da Archimede Graziani, al ritorno in panchina dopo l'intervento chirurgico all'occhio destro sostenuto nella giornata di mercoledì: Scarf vince il ballottaggio con Carbonelli. Bella giornata di sole. Circa tremila tifosi sugli spalti.