Calcio Avellino, esami per De Vena: ecco l'esito Risonanza magnetica, ecografia e radiografia per l'attaccante biancoverde

In mattinata, Alessandro De Vena, seguito dal medico sociale del Calcio Avellino, Gennaro Esposito, ha svolto una risonanza magnetica, una ecografia e una radiografia alla caviglia destra. Esito negativo per gli esami strumentali che hanno riscontrato una sinovite tibiale posteriore e un versamento reattivo - definito lieve - della sotto astralgica. L'attaccante del Calcio Avellino si sottoporrà a terapie mediche e fisioterapiche, legate ad un riposo di 5/6 giorni. I tempi di recupero saranno chiari in base al decorso dell'infiammazione. Non va esclusa la possibilità di una convocazione, last minute, di De Vena per il prossimo match. L'Avellino sfiderà il Cassino nel secondo match casalingo consecutivo, al Partenio-Lombardi.

Redazione Sport