Calcio Avellino, alle 15 prove generali anti Atletico Fregene Test con la Juniores al "Partenio-Lombardi": ecco cosa potrebbe cambiare domenica al "Paglialunga"

di Marco Festa

Alle 15, test al “Partenio-Lombardi” con la formazione Juniores: è tempo di prove generali per il Calcio Avellino in vista della sesta giornata del girone G di Serie D. La parola d'ordine in attesa della trasferta di domenica, alle 15, al “Paglialunga”, contro l'Atletico Fregene, è concentrazione. Nel corso dell'ultimo allenamento, Graziani ha evidenziato senza troppi giri di parole l'imperativo categorico ai componenti della rosa, non risparmiando energici e reiterati richiami al gruppo e ad alcuni singoli. Il tecnico avrà modo di continuare a lavorare sulle evoluzioni del suo 4-4-2 di base.

Possibile il passaggio dal 4-2-3-1, utilizzato nel vittorioso scontro al vertice contro il Cassino, al 4-4-1-1 con il ritorno di Mitrha, ormai pienamente recuperato, a completare, con Parisi, la catena della fascia mancina. Fari puntati, nel contempo, su Matute e De Vena, ieri fermi ai box: il centrocampista è alle prese con un affaticamento muscolare; l'attaccante sta smaltendo le noie alla caviglia sinistra rimediate nel confronto casalingo col Città di Anagni: non dovesse farcela a giocare dall'inizio, subentrando a gara in corso, potrebbe essere Tompte a sostituirlo, in alternanza con Tribuzzi, che partirebbe largo a destra nel settore nevralgico. I due under ruoterebbero alle spalle dell'unica punta Sforzini. Nel cuore della difesa si va, invece, verso la conferma di Dondoni al fianco di capitan Morero.

Intanto, è cambiata la classifica: il Trastevere si è portato a -1 dai lupi dopo la vittoria del ricorso e il conseguente 0-3 a tavolino inflitto dal giudice sportivo ai sardi del Castiadas, rei di aver schierato il portiere classe 2000 Adam Idrissi, da squalificato, in occasione del match interno contro i laziali, giocato lo scorso 23 settembre. La partita si era chiusa sul risultato di 1-1.