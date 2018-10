Atletico - Avellino: convocati e probabile formazione dei lupi Ventuno calciatori a disposizione di Graziani. La probabile formazione per il match di domani

di Marco Festa

Seduta di rifinitura, conferenza stampa di Graziani, pranzo libero, partenza alla volta di Fregene: il Calcio Avellino è di nuovo in clima campionato dopo aver mosso gli step quotidiani in vista del match valido per la sesta giornata del girone G di Serie D, in programma domani (ore 15), al “Paglialunga”, contro l'Atletico. Ventuno i calciatori a disposizione del tecnico dei lupi: out Patrignani, infortunato, non "arruolati" Bruno, Tompte e Totaro, aggregati, come noto, alla formazione Juniores.

L'elenco dei 21 convocati per la sfida con l’SFF Atletico (tra parentesi gli anni di nascita degli under in rosa).

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999), Pizzella (2001).

Difensori: Dondoni, Mikhaylovskiy, Mithra, Morero, Nocerino (1999), Parisi (2000), Scarf (1999).

Centrocampisti: Acampora, Buono (1999), Carbonelli (2000), Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Sforzini, Ventre.

La probabile formazione.

Calcio Avellino: (4-4-2): Lagomarsini; Nocerino ('99), Morero, Dondoni, Parisi ('00); Tribuzzi ('98), Matute, Gerbaudo, Ciotola; Sforzini, Mentana ('99).