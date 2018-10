DIRETTA / Atletico - Calcio Avellino: cronaca in tempo reale Allo stadio "Paglialunga" la gara valida per la sesta giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa

Allo stadio "Paglialunga", la gara valida per la sesta giornata del girone G di Serie D: segui la diretta testuale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

SFF Altetico - Calcio Avellino 0-0 (10')

SFF Atletico (3-4-3): Macci; Esposito, Pompei, Campanella; Sevieri, Donnarumma, Nanni, Ortenzi; Tornatore, Tortolano, Rizzi. A disp.: Galantini, Karas, Giustini, Di Emma, Santarelli, Papaserio, Formilli, D’Andrea, Cotani. All.: Scudieri.

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Nocerino, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi; Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Ciotola; Mentana, Sforzini. A disp.: Pizzella, Mithra, Acampora, De Vena, Ventre, Scarf, Carbonelli, Buono, Dondoni. All.: Graziani.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Toce di Firenze e De Cristofaro di Rovereto.

Note: Angoli: 1-1.

Primo tempo:

9' - Ciotola tenta il pallonetto dopo un malinteso tra Pompei e Macci, pressati da Sforzini. Palla alta sulla traversa.

6' - Palo di Nanni, Atletico vicino al vantaggio.

3' - Atletico pericoloso: botta di Tortolano, si distende e para, in due tempi, Lagomarsini.

2' - Calcio d'angolo per l'Avellino, batte Gerbaudo, allontana la difesa di casa.

1' - Partiti.

0' - Un bel sole bacia il sintetico del "Paglialunga". Squadre pronte a fare il proprio ingresso in campo.

0 - Lo SFF Altetico (Sporting Fregene Focene Atletico) si schiera con il 3-4-3. In attacco l'irpino Tornatore, originario di Mirabella Eclano, gioca a destra nel tridente di mister Scudieri. Il "Paglialunga" è il campo sportivo più piccolo, per dimensioni e posti a sedere, del girone G. Duecento i tifosi irpini al seguito della squadra, assiepati alla men peggio dietro ai cancelli a ridosso del rettangolo di gioco.

0' - Conto alla rovescia per il calcio d'inizio di SSF Atletico - Calcio Avellino, gara valida per la sesta giornata del girone G di Serie D. A Fregene, lupi a difesa del primato solitario e con la formazione annunciata alla vigilia con l'unica sorpresa del ritorno di Mikhaylovskiy al posto di Dondoni nel cuore del pacchetto arretrato: De Vena parte dalla panchina, in attacco Mentana - Sforzini. Tribuzzi, Nocerino e Parisi completano il "pacchetto" di under titolari.