U.S. Avellino, Taccone valuta un nuovo ricorso al Tar Intanto, dopo aver sponsorizzato l'U.S. di Taccone, Sidigas sulle maglie del Matera di Lamberti

di Marco Festa

Dopo l'ufficialità del respingimento del ricorso presentato presso il Consiglio di Stato, arrivata lo scorso venerdì, ieri si è tenuta, come da calendario, la nuova udienza al Collegio di Garanzia del Coni relativa alla presunta disparità di trattamento di cui Walter Taccone ritiene vittima l'U.S. Avellino, escluso definitivamente dalla Serie B lo scorso 7 agosto. Come anticipato da Ottopagine.it, la Prima Sezione (vedi dispositivo in fondo all'articolo, ndr) ha rinviato il giudizio su richiesta dalla difesa guidata dall’avvocato Eduardo Chiacchio, che punta a riportare il caso dinanzi al TAR secondo il dettato del decreto legge 115 del 5 ottobre 2018, che ha conferito al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio pieni poteri sul format della Serie B e le relative controversie.

Sidigas nuovo sponsor del Matera - Sempre ieri è stato intanto ufficialmente definito il passaggio del Matera all'avellinese Rosario Lamberti: è lui il nuovo presidente della squadra lucana, allenata da un altro avellinese, l’ex vice di Walter Alfredo Novellino all’Avellino, Eduardo Imbimbo. A dar man forte al Matera “irpino” sarà Gianandrea De Cesare con la sua Sidigas, che sarà sponsor della società biancoblu per una cifra che aggira attorno ai 140mila euro per tutto il campionato. Va ricordato che lo scorso anno la Sidigas aveva stipulato una sponsorizzazione triennale con l’Avellino di Walter Taccone.

Il dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni - “Nel ricorso, presentato, in data 19 settembre 2018, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e Arzachena Costa Smeralda SRL, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, con la quale: a) veniva concesso, a due società di Serie B e dieci di Serie C, termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione delle garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A., sul presupposto che, per effetto dell’ordinanza “n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio)”, ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco, ex art. 107 T.U.B., ed in considerazione del fatto che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo; b) veniva disposto che l’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 800.000,00 per le società di Serie B e di € 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019; nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine e il medesimo regime sanzionatorio all’U.S. Avellino 1912 s.r.l., considerato che la difesa della ricorrente ha formulato al Collegio istanza di rinvio, in attesa della conversione del D.L. 115/2018 del 5 ottobre 2018, anche al fine di valutare l’opportunità di proporre ricorso al TAR nei termini di cui al D.L. 115/2018; preso atto che la difesa della FIGC non si è opposta; preso atto che la difesa della LNPB, non si è opposta, ha rinviato il giudizio a nuovo ruolo”.