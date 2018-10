Avellino, brutte notizie sul fronte Matute Il centrocampista aveva saltato il match di Fregene per un problema muscolare. Febbre per Acampora

di Marco Festa

Sotto gli occhi della dirigenza al gran completo, è iniziata la marcia di avvicinamento in vista della sfida casalinga del Calcio Avellino contro la capolista Lanusei (Serie D, girone G, settima giornata). Il bollettino dall'infermeria non restituisce buone notizie ai biancoverdi in vista del match in programma domenica, al “Partenio-Lombardi” (calcio d'inizio alle 14:30), e non solo. Il centrocampista Matute, che ha seguito l'intera seduta di allenamento pomeridiana da bordocampo, dopo essersi fermato nel riscaldamento precedente alla gara di domenica scorsa, a Fregene, contro l'Atletico, ed una settimana complicata per via di un affaticamento muscolare, ha infatti uno stiramento al flessore della coscia destra che lo costringerà dai sette ai dieci giorni di stop: salterà, perciò, sia la prossima partita, sia quella in programma mercoledì 24 ottobre (ore 15) sul campo del Flaminia. A rischio pure la sua presenza il 28 ottobre, tra le mura amiche (ore 14:30), contro il Sassari Latte Dolce. In ripresa il terzino Rocco Patrignani – contusione al ginocchio destro – che ha guardato i compagni di squadra sudare proprio in compagnia di Matute. Anche lui, però, non ci sarà contro il Lanusei. L'attaccante De Vena sta meglio, ma insieme all'esterno Tribuzzi ha lavorato a parte. Assente un altro centrocampista: Acampora, influenzato. Il difensore Urbanski ha rimediato in Polonia, con l'Under 18, una contusione al piede, che però non gli impedirà di essere convocabile.