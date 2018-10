Avellino, De Cesare: "Non siamo in Serie D per rimanerci..." Il fuori onda con le dichiarazioni "rubate" da 696 TV all'a.d. della Sidigas, oggi al Partenio

di Marco Festa

Parole pesate, ponderate davanti alle telecamere. Pochi procalmi e voglia di lasciar capire che le chiacchiere devono stare a zero: contano solo i fatti. Ma a microfoni spenti, dopo l'intervista concessa al termine dell'allenamento odierno del Calcio Avellino, Gianandrea De Cesare ha dimostrato di essere tutt'altro che glaciale intrattenendosi a colloquio con un cronista locale che chiedeva il massimo impegno per rivedere presto i lupi nel calcio che conta: “Volete uscire dalla Serie D? Mica solo voi. La volontà, la voglia, il desiderio, la passione, ce l'abbiamo tutti. Non siamo in Serie D per rimanerci: la voglia di abbandonare questa categoria c'è tutta. Ovviamente, non dipende solo da noi. Da parte mia farò di tutto; metterò tutto il possibile a disposizione per il bene di questa società. Potete esserne sicuri.” il fuori onda catturato da 696 TV Otto Channel.

