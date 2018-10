Avellino, test in famiglia: Graziani alza i ritmi Prove di formazione anti-Lanusei con lo sguardo necessariamente rivolto all'infermeria

di Marco Festa

In campo alle 14:30, per sincronizzare i ritmi quotidiani con l'orario del calcio d'inizio del prossimo match: l'Avellino sta sostenendo proprio in questi minuti un test in famiglia “Partenio-Lombardi”. Stavolta niente amichevole con Juniores: il tecnico Graziani ha deciso, infatti, di alzare il livello con una partita a ranghi misti in vista della sfida al vertice del girone G di Serie D, in programma domenica, allo stadio “Partenio-Lombardi”, contro il Lanusei. In cantiere c'è un doppio progetto: quello del riscatto immediato, dopo il mortificante 4-1 subito nell'ultimo turno di campionato dall'Atletico, che ha condannato i lupi alla prima sconfitta stagionale, e del contro-sorpasso ai sardi, che hanno prontamente approfittato dalla debacle irpina per prendersi il comando solitario della classifica. Tra il dire e il fare c'è di mezzo l'atteggiamento e, non di meno, l'infermeria. Affollata. Certe le assenza a centrocampo di Matute e in difesa di Patrignani; sotto costante monitoraggio le condizioni degli acciaccati De Vena e Morero; da gestire Gerbaudo, che ieri si è alternato tra piscina e massaggi; atteso il rientro in gruppo di Acampora, reduce da un attacco influenzale. Intanto, il Calcio Avellino è stato multato di duemila euro, e sanzionato con una diffida per la propria tifoseria, in seguito ad alcune intemperanze verificatesi domenica scorsa a Fregene. Insomma c'è davvero da gettarsi alle spalle un fine settimana da dimenticare.