Flaminia - Avellino: convocati e probabile formazione dei lupi Ventuno i calciatori a disposizione di Graziani: assenze pesanti a centrocampo e Sforzini...

di Marco Festa

Questa mattina, al “Partenio-Lombardi”, consueta rifinitura pre-partita a porte chiuse per il Calcio Avellino, prima della conferenza stampa del portiere Ettore Corrado Lagomarsini e della partenza alla volta di Civita Castellana (Viterbo) dove domani (ore 15) i biancoverdi sfideranno i padroni di casa del Flaminia nella gara valida per l'ottava giornata del girone G di Serie D. Non mancano le assenze pesanti per il tecnico Archimede Graziani. Capitolo attacco: Ferdinando Sforzini è convocato, ma alle prese con problemi muscolari e nella migliore delle ipotesi partirà dalla panchina. Due defezioni di prim'ordine in mediana: out Kelvin Matute (infortunato) e Matteo Gerbaudo (squalificato). Fuori anche un altro centrocampista, ovvero Tommaso Carbonelli, e il terzino destro Rocco Patrignani, entrambi accicacati. Non figura nella lista dei calciatori partiti alla volta del Lazio anche il portiere classe 2000 Stefano Bruno (scelta tecnica). Circa 250 i tifosi irpini al seguito della squadra al campo sportivo “Madami”.

L'elenco dei 21 convocati (tra parentesi gli anni di nascita degli “under”).

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999), Pizzella (2001).

Difensori: Dondoni, Mikhaylovskiy, Mithra, Morero, Nocerino (1999), Parisi (2000), Scarf (1999), Urbanski (2001).

Centrocampisti: Acampora, Buono (1999), Totaro (2000), Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Sforzini, Tompte (1999), Ventre.

La probabile formazione del Calcio Avellino.

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Nocerino ('99), Morero, Dondoni, Mithra; Tribuzzi ('98), Buono ('99), Acampora, Parisi ('00); Ciotola, De Vena. All.: Graziani.