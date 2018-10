Calcio Avellino, ecco i convocati e la probabile formazione Domani (ore 14) al "Partenio-Lombardi" arriva il Sassari Latte Dolce. Tre ballottaggi per Graziani

di Marco Festa

Rifinitura a porte chiuse pomeridiana al "Partenio-Lombardi" per il Calcio Avellino, che domani (ore 14) sfiderà tra le mura amiche il Sassari Calcio Latte Dolce, nella nona giornata del girone G di Serie D, con un unico obiettivo: cancellare l'umiliante 3-0 incassato mercoledì scorso a Civita Castellana per mano del Flaminia. Al termine della seduta di lavoro per limare gli ultimi dettagli, il tecnico Archimede Graziani, che aveva anticipato di attendere indicazioni dall'infermeria prima di diramare l'elenco dei convocati, ha "arruolato" 22 calciatori. Nella lista non figurano Bruno, Scarf e Urbanski, aggregati alla Juniores, fuori per scelta tecnica Mithra e, soprattutto, Sforzini, che ha alzato bandiera bianca in seguito al riacutizzarsi dei problemi muscolari alla coscia sinistra che lo avevano già costretto in panchina, per onor di firma, al "Madami". Di seguito l'elenco dei convocati e la probabile formazione.

L'elenco dei 22 convocati (tra parentesi gli anni di nascita degli under).

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999), Pizzella (2001).

Difensori: Dondoni, Mikhaylovskiy, Morero, Nocerino (1999), Parisi (2000), Patrignani (1999), Saporito (2001).

Centrocampisti: Acampora, Buono (1999), Carbonelli (2000), Gerbaudo, Matute, Totaro (2000), Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Tompte (1999), Ventre.

La probabile formazione.

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Nocerino, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi; Tribuzzi, Matute, Gerbaudo, Tompte; Ciotola, Ventre.

Indisponibili: Sforzini.

Altri: Bruno, Mithra, Scarf, Urbanski.

Ballottaggi: Tompte - Mentana: 55% - 45% (se gioca Mentana, Ciotola esterno sinistro di centrocampo); Ventre - De Vena: 55% - 45%; Ciotola - De Vena: 55% - 45%.