Avellino - Sassari LD 1-1: il commento di Graziani e Matute Il tecnico: "Penalizzati da un errore individuale". Il centrocampista: "Pubblico straordinario"

"Credo che i ragazzi con la prestazione di oggi hanno dato dimostrazione di tenere a questa maglia. Per un tempo e mezzo la partita è stata interpretata bene. Non ho visto le lacune della scorsa settimana, né sotto il profilo caratteriale né sotto quello tecnico. Un episodio favorevole ai nostri avversari ci ha fatto perdere i tre punti, una situazione individuale che ha pregiudicato il risultato." Così, in sala stampa, Archimede Graziani al termine di Calcio Avellino - Sassari Calcio Latte Dolce 1-1.

"Purtroppo" - ha proseguito il tecnico dei lupi - "continuiamo a prendere gol su errori individuali. Avevamo preparato la partita bene, ma non è stato facile vivere una settimana in cui fino a ieri sera non sapevamo chi avremmo avuto a disposizione oggi. Patrignani, Carbonelli, De Vena e lo stesso Matute hanno avuto l'ok solo al termine della rifinitura."

Nel post partita parola anche a Kelvin Matute, al rientro dopo tre turni di stop forzato per via di un lieve stiramento all'adduttore della coscia destra: "L'atteggiamento è quello giusto. In campo non c'è solo Matute, ma un gruppo che sta imparando a stare insieme e a capire gli errori. Dall'esterno può sembrare che dopo i gol ci disuniamo, e capisco chi dice che sembra che ognuno voglia provare a vincere la gara da solo. Per me è un buon segnale, significa che tutti vogliono provare a dare il loro contributo. Continuando così, ma acquisendo maggiore consapevolezza, sono sicuro che i risultati arriveranno e riusciremo a portare questa piazza dove merita. Noi siamo fortunati ad avere un pubblico così, alcune squadre in B non ce l'hanno. Anche per questo i nostri avversari quando vengono al Partenio giocano la partita della vita, ma noi dobbiamo farci trovare pronti."

Fonte: avellinossd.it