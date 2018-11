Avellino, ciao Partenio: primo allenamento al Country Sport Anche la rifinitura a Picarelli. Domani attesi quattro rientri in gruppo. E Sforzini...

di Marco Festa

Primo allenamento al Country Sport per il Calcio Avellino, che ha salutato il “Partenio-Lombardi” al centro di una nuova querelle. Sul fronte campo, la preparazione in vista dell'ostica trasferta di Monterosi è proseguita con cinque defezioni. Non hanno preso al test in famiglia a ranghi misti di questo pomeriggio Sforzini, che non avverte comunque più dolore al flessore della coscia sinistra e ha lavorato a parte con il preparatore atletico Pietro La Porta, prima di sottoporsi a massaggi; De Vena, alle prese con terapie per gestire le ormai note noie alla caviglia sinistra; Tribuzzi, Dondoni e Mithra, acciaccati, ma il cui rientro in gruppo è atteso nella giornata di domani. Dal punto di vista tattico, Graziani ha continuato a rodare i sincronismi del rombo a centrocampo provando Gerbaudo sia come regista, sia come trequartista. La difesa dovrebbe, invece, essere confermata in blocco: da destra verso sinistra, davanti a Lagomarsini, Patrignani, Morero, Mikhaylovksiy e Parisi. Fino a sabato mattina, con tanto di rifinitura a porte necessariamente aperte, i lupi si alleneranno sul manto in sintetico in località Picarelli, dato che lo stesso Graziani non ha reputato necessarie un'ultima sgambata nel Lazio o il trasferimento a Pratola Serra. Intanto, da domani si inizierà a dialogare con Walter Taccone e il Comune di Avellino per evitare il rischio di un clamoroso esilio forzato.