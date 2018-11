Graziani applaude l'Avellino: "Lo voglio sempre così" Dopo il pari (0-0) col Monterosi, parola anche al terzino Patrignani: "Ora battiamo il Castiadas"

di Marco Festa

“Portiamo a casa un punto importante. Fino a ieri nessuno avrebbe scommesso su di noi. Sono riuscito ad ottenere il massimo da undici, dodici ragazzi che ringrazio per la disponibilità considerate le difficoltà a livello fisico avute in settimana. Questo è l’Avellino che vogliamo vedere. La difesa è stata brava, tutti si sono applicati. Se non riusciamo a vincere non dobbiamo perdere. Accontentiamoci per ora, presto torneremo a gioire in trasferta." Così il tecnico del Calcio Avellino, Archimede Graziani, dopo il pareggio (0-0) maturato questo pomeriggio, al "Martoni", contro il Monterosi.

A fargli eco il terzino destro Rocco Patrignani: “Portiamo a casa un punto guadagnato se si considera la forza del Monterosi in casa. Siamo riusciti a non subire gol dopo due trasferte negative, vediamo la luce in fondo al tunnel. Ora voglia tornare alla vittoria sabato contro il Castiadas."