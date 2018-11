Avellino-Castiadas e Aprila-Avellino: info biglietti Già in vendita i biglietti per le prossime due partite dei biancoverdi: ecco dove acquistarli

di Marco Festa

Il Calcio Avellino ritrova il "Partenio-Lombardi" e si rimette in moto anche la biglietteria. La vendita dei ticket per assistere a Calcio Avellino - Castiadas, valida per l'undicesima giornata del girone G di Serie D (in programma sabato alle 14:30) inizierà domani: botteghini aperti dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10.30 all’inizio della gara, ma é già possibile acquistare i biglietti online, sul portale vivaticket e nei punti vendita autorizzati.

Per Racing Aprilia - Calcio Avellino (mercoledì 14 ottobre, ore 14:30), la società ospitante ha invece messo in vendita i biglietti esclusivamente online attraverso i punti vendita autorizzati del circuito Go2.