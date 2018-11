Calcio Avellino, è fatta: Di Paolantonio è biancoverde Nel pomeriggio primo allenamento con i nuovi compagni di squadra: sarà pronto per l'Aprilia

di Marco Festa

Adesso non ci sono più dubbi: il centrocampista Alessandro Di Paolantonio vestirà la maglia del Calcio Avellino. Come anticipato nella giornata di ieri su 696 TV Otto Channel e Ottopagine.it, l'incontro al Del Mauro tra il patron Gianandrea De Cesare, il direttore sportivo Carlo Musa e il tecnico Archimede Graziani, in occasione di Scandone - Banvit, si è rivelato risolutivo per il "via libera" alla firma del contratto con cui l'ex Ternana, attulamente svincolato, sta per legarsi ai biancoverdi. Questo pomeriggio primo allenamento con i nuovi compagni di squadra per il mediano teramano, abile a fungere anche da regista e versatile al punto di poter tornare utile anche negli altri ruoli del settore nevralgico. Di Paolantonio sarà a disposizione per la trasferta di mercoledì sul campo dell'Aprilia Racing.

In dirittura d'arrivo anche l'innesto del difensore centrale mancino Filippo Capitanio: il condizionale resta in questo caso, almeno per il momento, ancora d'obbligo, ma anche lui dovrebbe essere in gruppo già dalle prossime ore, con ogni probabilità da domani, per questioni prettamente logistiche.