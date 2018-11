Avellino, ecco Di Paolantonio: "Finalmente biancoverde" Il centrocampista ha raggiunto il "Partenio-Lombardi". Domani arriva il difensore Capitanio

di Marco Festa

"Ho aspettato tanto, non vedevo l’ora di ricominciare. Sono contento e onorato di iniziare questa nuova avventura. Mi sono sempre allenato in questo periodo, devo riprendere il ritmo. Ho sempre seguito l’Avellino, è una piazza importante”. Così Alessandro Di Paolantonio, centrocampista classe 1992, che da oggi - come anticipato questa mattina da Ottopagine.it e 696 TV Otto Channel - è un tesserato del Calcio Avellino.

Dopo le visite mediche di rito e la firma del contratto, Di Paolantonio è stato accompagnato dal team manager Christian Vecchia allo stadio "Partenio-Lombardi" dove ad accoglierlo c'era il direttore sportivo Carlo Musa. Di lì a poco è arrivato davanti alla porta degli spogliatoi anche il suo procuratore, Federico Andrenacci, che ha rifiutato le offerte di Sambenedettese e Pordenone pur di veder vestire il biancoverde al suo assistito.

Il calciomercato dei lupi non finisce qui. Nella giornata di domani è atteso l'arrivo in città del difensore è atteso l'arrivo in città del venticinquenne Filippo Capitanio, difensore centrale, di piede mancino, che, salvo contrattempi, assisterà alla gara di campionato dell'Avellino contro il Castiadas prima di procedere al fatidico "nero su bianco".

A breve le prime parole da calciatore di Alessandro Di Paolantonio su OttoChannel.tv e sulla pagina Facebook di 696 TV Otto Channel.