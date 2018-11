Musa accoglie Di Paolantonio: "Alza il livello dell'organico" Il diesse sull'arrivo del centrocampista: "Duttile e motivato, darà nuove soluzioni a Graziani"

di Marco Festa

Prime immagini e prime parole da calciatore biancoverde al microfono di 696 TV, comunicato ufficiale del Calcio Avellino, ed ecco anche il commento del direttore sportivo Carlo Musa sull'arrivo in biancoverde del centrocampista Allesandro Di Paolantonio: "Siamo lieti" - ha commentato Musa attraverso il portale ufficiale della SSD irpina - "di poter arricchire la rosa con un giocatore come Di Paolantonio, un atleta che alle indubbie qualità tecniche aggiunge duttilità e spirito di sacrificio. La sua versatilità a centrocampo darà nuove soluzioni al mister ed innalza il livello tecnico di tutto l'organico. A convincerci sono state la sua voglia e la sua motivazione, caratteristiche fondamentali per il gruppo e per consolidare il nostro progetto."