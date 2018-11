Avellino-Castiadas: dalle 16:30 post gara in diretta su 696 TV Live sul canale 696 del digitale terrestre, sulla pagina facebook di OttoChannel e in streaming

A parire dalle 16:30, segui in diretta sul canale 696 digitale terrestre, sulla pagina Facebook di 696 TV Otto Channel ed anche in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/ il post partita di Calcio Avellino - Castiadas con le interviste a caldo ai protagonisti del match valido per l'undicesima giornata del girone G di Serie D. In studio Sonia Lantella, Luca Esposito e Antonio Martone. In collegamento dallo stadio "Partenio-Lombardi", Marco Festa. A seguire, il post partita, sempre rigorosamente live, di Carpi - Benevento e Salernitana - Spezia.