DIRETTA / Calcio Avellino - Castiadas: cronaca in tempo reale Live dal "Partenio-Lombardi" la gara valida per l'undicesima giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa

In diretta dal "Partenio-Lombardi" Calcio Avellino - Castiadas, valida per l'undicesima giornata del girone G di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Calcio Avellino - Castiadas 0-0 (43')

Calcio Avellino (4-3-1-2): Lagomarsini; Patrignani, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi; Acampora, Matute, Gerbaudo; Tribuzzi; Tompte, De Vena. A disp.: Pizzella, Mithra, Ciotola, Mentana, Carbonelli, Nocerino, Buono, Dondoni, Pisano. All.: Graziani.

Castiadas (3-5-2): Idrissi; Pinna A., Pinna L., Boi; Tiraferri, Serra, Carboni, Carrus, Manca; Ortiz, Mesina. A disp.: Monni, Ciotti, Sau, Pinna M., Steri, Coreddu, Melis, Moi, Manca. All.: Paba.

Arbitro: Bertini della sezione di Lucca. Assistenti: Nicastro della sezione di Livorno e Carpano della sezione di Siena.

Note: Ammoniti: Mesina e Matute per gioco falloso. Angoli: 4-0.

Primo tempo:

42' - Fallo su Patrignani. Sta scivolando via il primo tempo. Reti inviolate. Avellino pericoloso poco o nulla.

39' - Cross di Tompte per De Vena: terzo tempo e colpo di testa sul fondo.

37' - Matute col piede a martello su Carboni: rischia grosso il mediano dei lupi, soltanto ammonito.

35' - Gerbaudo ruba palla e lancia Tompte, che sbaglia tutto, in primis il controllo: recupera la difesa del Castiadas.

30' - Tompte si divora un gol da zero metri. L'azione: tacco di De Vena, cross di prima intenzione di Gerbaudo per Tompte, tutto solo sul secondo palo, colpo di testa in tuffo clamorosamente a lato. Graziani scatta dalla panchina, incredulo per l'errore del ghanese.

26' - Ci prova pure Tribuzzi da lontano: destro "masticato", la palla si spegne sul fondo.

25' - Parisi - ieri ha compiuto 18 anni - ci prova dalla distanza: palla di poco alta rispetto all'incrocio dei pali alla sinistra di Idrissi.

25' - Angolo di Gerbaudo, torre di Tompte, libera la difesa sarda.

20′ - Tribuzzi premia l'inserimento senza palla di Parisi, che prende la linea di fondo e mette in mezzo, il cross è raccolto da Acampora che la rimette al centro rasoterra: De Vena, prima, e Gerbaudo, poi, non arrivano sul pallone.

18' - Entrataccia di Carboni su Tribuzzi, graziato dall'arbitro Bertini.

16' - Mesina scoordinato, Matute a terra: prima ammonizione della partita.

15' - Calcio d'angolo di Gerbaudo, Tompte ci prova da posizione defilata ma trova solo l'esterno della rete.

13' - Patrignani carica il destro dalla distanza: palla in Curva Sud.

12' - Castiadas pericoloso: Carrus imbecca Mesina sugli sviluppi di una punizione; l'attaccante ospite calcia, tiro ribattuto da Tribuzzi.

8' - Luigi Pinna ferma con le cattive Tribuzzi lanciato in contropiede. L'arbitro Bertini della sezione di Lucca lascia correre in maniera piuttosto clamorosa, senza ammonire il calciatore dei sardi.

4' - Avellino col piede pigiato sull'acceleratore, si difende con ordine il Castiadas.

1' - Tribuzzi tocca all'indietro: è iniziata Calcio Avellino - Castiadas.

0' - Squadre in campo.

0' - Ha raggiunto lo stadio anche Filippo Capitanio: ufficiale l'ingaggio del difensore centrale, di piede mancino, classe 1993. Assisterà alla partita con il centrocampista Alessandro Di Paolantonio, ingaggiato nella giornata di ieri.

0 - Buon pomeriggio dallo stadio "Partenio-Lombardi". Tutto pronto per il calcio d'inizio di Avellino - Castiadas, valida per l'undicesima giornata del girone G di Serie D. Confermato l'undici iniziale ipotizzato alla vigilia in casa biancoverde: Tompte gioca in attacco con De Vena per sopperire all'assenza di Sforzini; a centrocampo, insieme, Acampora, Matute e Gerbaudo.

Il pre-partita:

Cinque punti nelle ultime cinque partite, la vittoria manca da tre: per il Calcio Avellino la vittoria è d'obbligo, oggi (ore 14:30), contro i sardi del Castiadas. Sotto gli occhi del centrocampista Alessandro Di Paolantonio, ufficializzato nella giornata di ieri, e del difensore centrale Filippo Capitanio, che è in città e firmerà nelle prossime ore, i biancoverdi di Graziani sono chiamati a tornare a conquistare l'intera posta in palio all'alba dell'ennesimo tour de force imposto dal calendario. Dopo l'impegno odierno, c'è, infatti, in programma la trasferta ad Aprila (mercoledì, ore 14:30), e la domenica succesiva (ore 14:30) la sfida casalinga contro la rivelazione Vis Artena.

Ovviamente, la mente è, però, rivolta all'appuntamento di questo pomeriggio in vista del quale il tecnico di casa può contare sulla disponibilità di capitan Morero, pronto a stringere i denti e a scendere in campo mediante infiltrazioni per lenire i dolori alla schiena che si trascina ormai da settimane. Al suo fianco, nel cuore della difesa a quattro davanti a Lagomarsini, giocherà Mikhaylovskiy con il fresco diciottenne Parisi a sinistra e Patrignani a destra a completare il pacchetto nelle retrovie. Figurano nell'elenco dei convocati Dondoni e Mithra, ma entrambi, appena recuperati, si accomoderanno in panchina.

A centrocampo, avanti tutta col rombo del quale non farà parte, come accaduto a Monterosi, Buono: il colpo alla caviglia destra va ancora gestito e, allora, largo alla mediana per tre quarti "over" con Gerbaudo, Matute e Acampora. Occhio al ruolo di vertice basso: domenica scorsa fu affidato al camerunense con precise consegne di interdizione atte a limitare Gabbianelli, non è scontato che stavolta tocchi all'ex capitano della Primavera della Juventus interpretarlo per dare qualità alla manovra. Sulla trequarti largo a Tribuzzi.

In attacco tandem inedito, data l'assenza forzata - e potenzialmente prolungata rispetto agli ottimismi iniziali - di Sforzini: De Vena, Tompte. Mentana è destinato a subentrare a gara in corso, in favore di uno dei centrocampisti, per far cambiare pelo tattico al lupo dal 4-3-1-2 al 4-4-2 puro con il concomitante dirottamento di Tribuzzi e Tompte sulle corsie laterali. Non fa parte dell'elenco Ventre, in odore di taglio, c'è invece Carmine Pisano, attaccante classe 2001 della Juniores di Dario Rocco nella quale giocheranno Totaro, Saporito e Urbanski. Out anche Longobardi e Scarf per infortunio.

L'elenco dei 21 convocati del Calcio Avellino (tra parentesi l'anno di nascita degli under).

Portieri: Bruno (2000), Lagomarsini, Pizzella (2001).

Difensori: Dondoni, Mikhaylovskiy, Mithra, Morero, Nocerino (1999), Parisi (2000), Patrignani (1999).

Centrocampisti: Acampora, Buono (1999), Carbonelli (2000), Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Pisano (2001), Tompte (1999).