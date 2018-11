Avellino, dita incrociate per Gerbaudo in vista di Aprilia Il centrocampista è stato costretto a uscire con il Castiadas: domani sarà sottoposto a ecografia

di Marco Festa

Tra i migliori in campo, ieri, contro il Castiadas, Matteo Gerbaudo si appresta a sostenere un esame ecografico nella giornata di domani dopo aver accusato un fastidio a un quadricipite che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il rettangolo di gioco. Tempi ristretti prima che sia di nuovo campionato: il centrocampista, autore dell'assist per il gol-partita di De Vena, è in dubbio per la trasferta di mercoledì (ore 14:30) contro l'Aprilia Racing anche se l'infortunio non dovrebbe essere di significativa entità.