Graziani: "Non posso far acquisire esperienza in una notte..." Il tecnico del Calcio Avellino dopo il k.o. ad Aprilia: "Ora c'è solo da stare zitti e lavorare"

Cede il passo al "Quinto Ricci" il Calcio Avellino, battuto per 2-1 dai padroni di casa dell'Arpilia Racing. Così il tecnico dei biancoverdi, Archimede Graziani, al termine della gara valida per la dodicesima giornata del girone G di Serie D: "Paghiamo alcuni errori individuali. Nel secondo tempo abbiamo provato a riaprire la gara, ma portiamo a casa un altro risultato negativo, in questo momento c'è solo da stare zitti e da lavorare."

Capitolo formazione e interpreti: "Ho scelto di schierare Ciotola vicino a De Vena per avere la possibilità di poter sfruttare un altro giocatore rapido e capace nell'uno contro uno, Nicola non l'ha fatto male seppure noi tutti sappiamo che stiamo utilizzando un esterno nel ruolo di attaccante. Mentana? Non l'ho messo dall'inizio per non giocare con 5 under fuori casa, quando è entrato è riuscito a dare comunque un minimo di concretezza in area. Non è una questione di piano gara o meno. Di fatto paghiamo l'inesperienza di molti ragazzi in un campionato complesso come questo. Essendo alle prime armi, alcuni di loro non riescono a soddisfare determinate richieste. Posso e devo usare questi giocatori, l'esperienza non posso fargliela acquisire in una notte: dobbiamo solo lavorare e vedere chi sarà pronto."

Fonte: avellinossd.it