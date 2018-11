Alberani: "Critiche grette e scientifiche da cioccapiatti" In casa Avellino sta facendo discutere l'intervista in esclusiva del dirigente dei lupi a 696 TV

di Marco Festa

In tre anni di Scandone non aveva mai perso la pazienza così come accaduto dopo tre mesi di Calcio Avellino: non smette di risuonare l'eco delle parole pronunciate da Nicola Alberani nel corso dell'intervista esclusiva al microfono di 696 TV Otto Channel che sta facendo discutere e creando dibattito nell'ambiente biancoverde. Il responsabile dell'area tecnica del gruppo Sidigas ha difeso a spada tratta il direttore sportivo Carlo Musa e il tecnico Archimede Graziani da ogni tipo di pressione esterna, apostrofando con toni duri ed aspri, enfatizzati dall'utilizzo del dialetto forlivese, gli addetti ai lavori - non indicati in maniera diretta ma facilmente intuibili - che hanno criticato il lavoro dei due in maniera “gretta e scienfitica dimostrando una mancanza di professionalità che non gli permetterà mai di fare parte di questo progetto.” Nel corso della lunga chiacchierata il dirigente ha espresso il proprio pensiero rispetto alle dichiarazioni di Graziani, che hanno scatenato un autentico vespaio: “Parlando di storia da scrollarsi di dosso non ce l'aveva con i tifosi, intendeva solo chiedere a chi segue da vicino la squadra di calarsi nella mentalità della Serie D.”; confermato le ambizioni del club a pochi giorni dall'apertura della finestra dicembrina di mercato: “Siamo chiamati a fare la nostra parte. Puntiamo a fare il massimo. Le ambizioni sono assolute, in linea con le aspettative della piazza.”; ribadito che le realtà basket e calcio viaggiano in parallelo: “Non ci sono figli e figliastri, vorremmo solo maggiore unità di intenti e meno pettegolezzi intorno alla squadra nella sfera calcistica.” Spazio anche, ovviamente, agli appassionati della palla a spicchi una lunga serie di riflessioni sulla Sidigas Avellino in trenta minuti da vivere tutti d'un fiato.

Clicca qui per vedere l'intervista intregrale a Nicola Alberani andata in onda su 696 TV OttoChannel (video tratto da OttoChannel.tv).