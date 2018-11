Caso Graziani, nota ufficiale del Calcio Avellino Serie di precisazioni dopo le dichiarazioni rese ieri in conferenza stampa dal tecnico dei lupi

di Marco Festa

Vittoria e polverone. Il Calcio Avellino, reduce dal successo per 3-1 sulla Vis Artena, ha inviato un comunicato ufficiale con delle precisazioni del tecnico Archimede Graziani in seguito alle polemiche generate da alcune dichiarazioni rese ieri, in conferenza stampa, dallo stesso allenatore, al termine della partita valida per la tredicesima giornata del girone G di Serie D:

“Mi spiace che le mie parole siano state male interpretate, esse non erano assolutamente rivolte al pubblico o ai tifosi dell’Avellino Calcio. Più di ogni cosa, mi preme sottolineare che assolutamente non volevano essere lesive verso la gloriosa maglia biancoverde e tutto ciò che essa rappresenta e ha rappresentato nella storia della città e dell’intera Provincia." - si legge nelle righe iniziali della nota - "La mia affermazione, rivolta unicamente ai giornalisti in sala stampa, si riferiva esclusivamente alle letture tecniche ed alle disamine sugli errori in campo commessi da me e dai miei ragazzi, in una categoria che non appartiene a questa piazza. Pertanto l’invito a “scrollarsi la storia di dosso” verteva sulla necessità di interpretare il campionato secondo altri concetti tecnico-tattici rispetto a quelli a cui la piazza è sempre stata giustamente abituata. Se le mie parole sono risultate offensive per qualcuno me ne scuso profondamente: siamo tutti consapevoli della storia che rappresentiamo ogni giorno, ed ogni giorno lavoriamo tutti per far sì che questa storia torni a risplendere in alto, ovvero dove Avellino, la sua provincia e la sua splendida tifoseria meritano di essere."