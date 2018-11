DIRETTA / Ostiamare - Calcio Avellino: cronaca in tempo reale Allo stadio "Anco Marzio" la gara valida per la quattordicesima giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa

Allo stadio "Anco Marzio" si gioca Ostimare - Calcio Avellino, valida per la quattordicesima giornata del girone G di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Ostiamare - Calcio Avellino: le probabili formazioni

Stadio "Anco Marzio" (ore 14:30)

Ostiamare (4-4-2): Giannini; Colantoni, Martorelli, Pieri, Di Iacovo; Bellino, Capella, Chiurco, D’Astolfo; De Iulis, Bertoldi. All.: Greco.

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Nocerino, Morero, Dondoni, Parisi; Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli; De Vena, Ciotola. All.: Graziani.

Arbitro: Bracaccini della sezione di Macerata. Assistenti: Matera e Cleopazzo della sezione di Matera.

Pre-partita - Allo scoccare delle 13, piove a dirotto sullo stadio "Anco Marzio": il match tra Ostiamare e Calcio Avellino è a pericolo rinvio anche si è da poco concluso un match di Promozione e il terreno di gioco ha retto bene.

La vigilia - Seduta di rifinitura, conferenza stampa del tecnico Graziani, pranzo e partenza alla volta di Ostia Lido dove domani (ore 14:30) il Calcio Avellino sfiderà l'Ostiamare nella gara valida per la quattordicesima giornata del girone G di Serie D. Come preannunciato dallo stesso Graziani davanti a microfoni e taccuini, non sono stati convocati per la prossima partita Patrignani (problema muscolare), Capitanio (lieve affaticamento), Buono (riacutizzarsi del dolore alla caviglia sinistra), Scarf (aggregato Juniores) e Totaro (fastidio muscolare). Prima chiamata per Di Paolantonio, che dovrebbe però esordire, salvo stretta necessità, domenica prossima, contro la capolsita Trastevere, in attesa di trovare la migliore condizione. Via libera per Mithra e Sforzini, ma quest'ultimo non ha più di un tempo nelle gambe e sembra destinato a subentrare a gara in corso. Sarà regolarmente tra i pali Lagomarsini, che ha convissuto per tutta la settimana con dei problemi alla schiena.

L'elenco dei 21 convocati (tra parentesi gli anni di nascita degli under).

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999), Pizzella (2001).

Difensori: Dondoni, Mikhaylovskiy, Mithra, Morero, Nocerino (1999), Parisi (2000).

Centrocampisti: Acampora, Carbonelli (2000), Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Sforzini, Tompte (1999), Ventre.

La probabile formazione dell’Avellino.

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Nocerino, Morero, Dondoni, Parisi; Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli; De Vena, Ciotola. All.: Graziani.