Graziani incassa la fiducia di Alberani ma perde pedine Domani la trasferta a Ostia: tre defezioni dell'ultim'ora per il tecnico dei lupi. E Sforzini...

di Marco Festa

“Le parole di Alberani fanno piacere, ma non mi sorprendono. Il suo sostegno è stato fermo e crescente fin dal primo giorno.” Non poteva che ripartire da qui Archimede Graziani: dalla fiducia, piena, incassata dal resposabile dell'area tecnica del gruppo Sidigas, nell'intervista esclusiva a 696 TV Otto Channel successiva al caos ingeneratosi per alle ormai note dichiarazioni rese dal tecnico nell'ultimo post partita. Dopo le precisazioni e le scuse a mezzo comunicato stampa, nella consueta conferenza pre-gara, il mister dei lupi è tornato a ribadire con forza il proprio rispetto per il blasone biancoverde e la propria buona fede, nonostante il fraintendibile e frainteso modo di esprimersi adottato domenica scorsa: “Quando ho parlato di storia non mi riferivo alla storia dell'Avellino. Volevo dire di scrollarsi di dosso non la storia della società, ma l'incoscienza di dove siamo adesso. Un fattore che ci limita. Lungi da me voler offendere nessuno. Non è nel mio stile. Non fa parte del modo di essere, a prescindere da questo episodio.”

E allora, si torna a pensare al campionato. Domani (ore 14:30) quattordicesima giornata del girone G di Serie D: trasferta sul campo dell'Ostiamare. Fuori causa Buono, partirà dalla panchina Sforzini, che non è ancora al top ed ha un tempo nelle gambe. Gli acciacchi non mancano e l'infermeria è affollata, con tanto di defezioni dell'ultim'ora: “Patrignani ha avuto un piccolo problema muscolare, gioca Nocerino. Capitanio ha accusato un indolenzimento muscolare e rientra dalla prossima settimana: anche lui non è convocato. Ci sarà Di Paolantonio, ma solo per prendere confidenza con le dinamiche di gruppo: sarà pronto per la prossima partita.”

Capitolo formazione. Avanti col 4-4-2. Detto di Nocerino, la linea a quattro davanti a Lagomarsini – recuperato – sarà completata da Morero, Dondoni e Parisi. A centrocampo Tribuzzi, Gerbaudo, Matute e Carbonelli. In attacco De Vena e Ciotola. L'imperativo è invertire il trend lontano dall'Irpinia: tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

